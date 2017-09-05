11:36 05.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улице Б. Хмельницкого ограничат движение

В столице на улице Богдана Хмельницкого вскоре планируется части ограничить передвижение автотранспорта.

На улице Б. Хмельницкого ограничат движение

Такая информация недавно была распространена представите лями пресс-службы КГГА. Таким образом – с пятого по 20-е сентября будет частично ограничено передвижение автотранспорта на столичной улице Богдана Хмельницкого.

Движение ограничат на участке от здания номер 10 до дома номер 12. Движение будет ограничено по причине проведения ремонта покрытия, состоящего из брусчатки – на указанном участке.

Как сообщал УРА-Информ, в августе в Голосеевском районе было ограничено движение транспорта. В частности – на улице Маричанская и Васильковская.


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