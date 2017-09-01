15:43 01.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100172795:mysnichenko

В столице устроят забег специально для женщин

В столице 17-го сентября должен быть проведен легкоатлетический пробег – специально для женщин.

В столице устроят забег специально для женщин

Так, на Подоле в указанный день состоится забег под названием "Беги как девушка" (RUN LIKE A GIRL). Такие данные уже распространили в пресс-службе КГГА.

Известно при этом, что целью указанного пробега является популяризация массовых мероприятий, что предназначены специально для женщин, стимулирования девушек к бегу и достижения личных и иных целей, пропаганда здорового образа жизни, а также развитие такого вида спорта. Согласно программе мероприятий предполагаются забеги для детей, а также для мам с колясками и общие – на три и на шесть километров.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Кличко принял участие в " Пробеге под каштанами".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив