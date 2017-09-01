В столице устроят забег специально для женщин

Так, на Подоле в указанный день состоится забег под названием "Беги как девушка" (RUN LIKE A GIRL). Такие данные уже распространили в пресс-службе КГГА.

Известно при этом, что целью указанного пробега является популяризация массовых мероприятий, что предназначены специально для женщин, стимулирования девушек к бегу и достижения личных и иных целей, пропаганда здорового образа жизни, а также развитие такого вида спорта. Согласно программе мероприятий предполагаются забеги для детей, а также для мам с колясками и общие – на три и на шесть километров.

Как сообщал УРА-Информ, ранее В. Кличко принял участие в " Пробеге под каштанами".