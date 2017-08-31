В столице на проспекте Бажана сгорела легковушка

В результате инцидента машина сгорела полностью, а водитель сбежал с места просветления. К счастью никто из людей не пострадал.

Как сообщает столичная полиция, авария произошла на повороте с улицы Руденко. Вначале произошло задымление во время движения, после чего машина сбавила ход и уперлась в столб.

Водитель машины, которая зарегистрирована в Кировоградской области, и его пассажир сбежали с места происшествия. Для тушения автомобиля прибыли пожарные расчеты, которые ликвидировали возгорание, однако, автомобиль выгорел полностью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Бразилии в ночь на четверг, 31 августа, произошла масштабная авария. Тут столкнулись сразу 36 автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли, по предварительным данным, как минимум два человека. При этом около 20 человек получили травмы.