В Киеве массовое отравление суши

Все они ели суши в заведении общественного питания компании "Суши Лэнд Евразия" в Шевченковском районе столицы. Как сообщает в четверг, 29 июня, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, вспышка кишечной инфекции была зарегистрирована в среду.

20 человек в настоящее время находятся на стационарном лечении в клинической больнице №4 и №9. Главное управления Госпродпотребслужбы начало эпидемиологическое обследование указанного заведения. Тут уже взяли пробы для проведения соответственных лабораторных исследований.

Вместе с тем предприятие "Суши Лэнд Евразия", расположенное на улице Дмитриевская, 2А, временно прекратило свою деятельность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" сообщает о еще одном случаи заболевания ботулизмом. Как отмечается, киевлянин купил вяленую рыбу промышленного производства в гипермаркете "Ашан" на проспекте Ватутина.