15:20 23.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100168411:mysnichenko

В столице поменяют маршрут троллейбуса №92н

По причине продолжения работ на Воздухофлотском просп. планируется на время поменять режим движения троллейбуса номер 92н.

В столице поменяют маршрут троллейбуса №92н

Так, из-за проведения сейчас работ на просп. Воздухофлотском в сторону Фучика движение указанного троллейбуса будет изменено с 24 по 26 июня. Сегодня эта информация поступила от "Киевпастранса". Схему перемещения данного троллейбуса поменяют из-за асфальтирования указанной улицы.

Таким образом – троллейбус в эти несколько дней будет ходить пот такому маршруту – от просп. Свободы – по просп. Победы, затем на улицу Горской, и аналогично в обратную сторону.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на время прекратят работу маршруты трамваев номер 1, а также 11 и 17.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив