В столице поменяют маршрут троллейбуса №92н

Так, из-за проведения сейчас работ на просп. Воздухофлотском в сторону Фучика движение указанного троллейбуса будет изменено с 24 по 26 июня. Сегодня эта информация поступила от "Киевпастранса". Схему перемещения данного троллейбуса поменяют из-за асфальтирования указанной улицы.

Таким образом – троллейбус в эти несколько дней будет ходить пот такому маршруту – от просп. Свободы – по просп. Победы, затем на улицу Горской, и аналогично в обратную сторону.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на время прекратят работу маршруты трамваев номер 1, а также 11 и 17.