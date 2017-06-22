Киевсовет продлил действие скидки в 50% на аренду коммунального имущества

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

По словам депутата Киевсовета Сергея Артеменко, в 2015 году Киевсовет утвердил Положение о предоставлении в аренду коммунального имущества города Киева. Кроме того, этим положением пунктом 11 было предусмотрено, что методика и ставки рассчитываются с учетом скидки в 50%.

В свою очередь действие этого положения было до 2016 года.

"В прошлом году мы продлили действие этой скидки до 1 июля 2017 года. Таким образом, фактически через 8 дней в Киеве в 2 раза увеличится арендная плата на коммунальное имущество", - отметил Артеменко.

В настоящее время свободны около 156 тыс. кв. м. нежилых помещений коммунальной собственности территориальной общины столицы, которые могут быть предоставлены в аренду.

В связи с этим увеличение такой арендной платы приведет к уменьшению поступлений от аренды в столичный бюджет. Таким образом, чтобы этого не допустить, нардепы продлили действие скидки в 50% до 31 октября 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве появится еще восемь скверов. Эти сведения распространила недавно пресс-служба Киевсовета.