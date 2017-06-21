11:32 21.06.2017 | Киев | НовостиНовости Украины 100168240:Polishuk
Спасатели продолжают устранять последствия пожара на Крещатике - ФОТО, ВИДЕО
По состоянию на утром среды, 21 июня, на месте пожара на столичном Крещатике все еще остаются около 30 спасателей.
Они продолжают устранять последствия возгорания. При этом сам пожар тушили более пяти часов.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента огнем уничтожены все помещения на первом этаже здания на улицу Крещатик, 40/1 – аптеки, кафе и несколько магазинов.
В результате пожара на площади тысячу квадратных метров сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между вторым и третьим этажами и крыша здания. Кроме того, появилась угроза частичного разрушения здания, что может привести к возникновению классификационной чрезвычайной ситуации, - пояснили в ГосЧС.
При этом пресс-секретарь столичного спасательного ведомства Светлана Водолага отметила, что уже сейчас в некоторых магазинах произошли обвалы из-за перегорания конструкций.
Напомним, пожар на Крещатике начался во вторник около пяти часов вечера.
Как сообщал УРА-Информ, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины потушили огонь на Крещатике в Киеве. По состоянию на девять часов вечера пожар в здании бывшего центрального гастронома полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.