Спасатели продолжают устранять последствия пожара на Крещатике - ФОТО, ВИДЕО

Они продолжают устранять последствия возгорания. При этом сам пожар тушили более пяти часов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента огнем уничтожены все помещения на первом этаже здания на улицу Крещатик, 40/1 – аптеки, кафе и несколько магазинов.

В результате пожара на площади тысячу квадратных метров сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между вторым и третьим этажами и крыша здания. Кроме того, появилась угроза частичного разрушения здания, что может привести к возникновению классификационной чрезвычайной ситуации, - пояснили в ГосЧС.

При этом пресс-секретарь столичного спасательного ведомства Светлана Водолага отметила, что уже сейчас в некоторых магазинах произошли обвалы из-за перегорания конструкций.

Напомним, пожар на Крещатике начался во вторник около пяти часов вечера.

Как сообщал УРА-Информ, спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины потушили огонь на Крещатике в Киеве. По состоянию на девять часов вечера пожар в здании бывшего центрального гастронома полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.