15:15 19.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится "современное библиотечное пространство"

В столице сейчас ведется работа над внедрением проекта под названием "Современное библиотечное пространство".

В Киеве появится

На указанный проект будет выделено около 15-ти миллионов гривен. Такая информация сегодня была передана КГГА – заявление Г. Плиса. Согласно его сообщению – в библиотечных пространствах хотел бы провести реорганизацию, ведь библиотеки сейчас работают не так, как всех бы устроило.

Библиотека сейчас должна стать местом, где будет собирать активная и образованная молодежь. С этой целью власть хочет услышать советы граждан.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017-го в г. Санкт-Петербург взрыв прогремел около городской библиотеки


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