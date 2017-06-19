В Киеве появится "современное библиотечное пространство"

На указанный проект будет выделено около 15-ти миллионов гривен. Такая информация сегодня была передана КГГА – заявление Г. Плиса. Согласно его сообщению – в библиотечных пространствах хотел бы провести реорганизацию, ведь библиотеки сейчас работают не так, как всех бы устроило.

Библиотека сейчас должна стать местом, где будет собирать активная и образованная молодежь. С этой целью власть хочет услышать советы граждан.

Как сообщал УРА-Информ, весной 2017-го в г. Санкт-Петербург взрыв прогремел около городской библиотеки.