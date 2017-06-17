В КГГА рассказали про причины изменения тарифов на содержание домов

Согласно сообщению КГГА – благодаря внедрению новых тарифов повысят зарплаты рабочим, планируют также увеличение объема средств, которые будут затем направлены на обслуживание лифтов и на прочие нужды жилищного фонда. Про это рассказал П. Пантелеев – представитель КГГА.

На изменение указанных тарифов – по словам Пантелеева – оказали влияние рост стоимости электроэнергии, рост стоимости вывоза отходов быта, рост зарплат, а также рост прожиточного минимума – на 90 процентов, рост стоимости смазочных материалов.

Как сообщал УРА-Информ, власть столицы сообщила про свои планы относительно увеличения тарифов на содержание домов.