Киевское метро отказалось убирать георгиевскую ленту - ФОТО

Об этом сообщает пресс-секретарь КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

Согласно ее словам, киевский метрополитен может убрать елементы декора толька тогда, когда этого захочет город.

Скорее всего речь идет об этой ленте, которая выложена плиткой на стене станции.

"Если Киевсовет примет решение, конечно, мы физически будем проводить работы. Но самостоятельно мы как предприятие такие решения принимать не компетентны", - объяснила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

На данный момент только на одной станции метро "Героев Днепра" размещена георгиевская лента.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине с четверга, 15 июня, вступил в силу закон о запрете на ношение и пропаганду георгиевской ленты. дании "Голос Украины". Таким образом, георгиевская лента отныне в Украине под запретом, а за ее ношение грозит штраф от 850 до 2550 гривен.