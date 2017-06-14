В столице поменяют работу маршрута троллейбуса №45

Так, режим работы троллейбуса поменяют уже с 14-го июня и по 15-е включительно – от Васильковской и до троллейбусного депо номер один. На данном участке передвижение данного маршрута закроют – передает сегодня "Киевпастранс". А движение данного маршрута организуют согласно маршруту от "Выставочного центра" по Максимовича в сторону троллейбусного депо.

Как сообщал УРА-Информ, в столице планировалось ограничение движения на проспекте Отрадном. Ограничения запланированы из-за ведения на данном автодорожном покрытии ремонтных работ.