13:40 14.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167829:mysnichenko

В столице поменяют работу маршрута троллейбуса №45

По причине асфальтирования Васильковской в столице будет изменен режим работы 45-го троллейбуса.

В столице поменяют работу маршрута троллейбуса №45

Так, режим работы троллейбуса поменяют уже с 14-го июня и по 15-е включительно – от Васильковской и до троллейбусного депо номер один. На данном участке передвижение данного маршрута закроют – передает сегодня "Киевпастранс". А движение данного маршрута организуют согласно маршруту от "Выставочного центра" по Максимовича в сторону троллейбусного депо.

Как сообщал УРА-Информ, в столице планировалось ограничение движения на проспекте Отрадном. Ограничения запланированы из-за ведения на данном автодорожном покрытии ремонтных работ.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив