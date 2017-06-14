14:19 14.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100167835:mysnichenko

На Московском мосту ограничат движение

По причине автодорожных работ на Московском мосту в сторону Бандеры на просп. Ватутина будет вскоре ограничено передвижение авто.

На Московском мосту ограничат движение

Движение намерены ограничить для авто вечером, а также ночью. Ограничения будут актуальны с 14-го по 17-е июня. Эти сведения передали в КГГА. Так, из-за ремонта на столичном Московском мосту будет отчасти ограничено передвижение транспорта – на просп. Ватутина.

Как сообщал УРА-Информ, в городе должна быть вскоре изменена схема движения маршрута троллейбуса номер 45 – из-за работ по асфальтированию на Васильковской. Эти сведения сегодня передали сотрудники Киевпастранса. Движение ограничат в направлении Максимовича.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив