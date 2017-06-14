14:39 14.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне получат квитанции без указания субсидий

В доставленных в июне столичным жителям квитанциях за ЖКУ не будет указано имеющихся субсидий.

Киевляне получат квитанции без указания субсидий

Так, в июньских квитанциях не будет отражен объем имеющихся субсидий, однако эта информация будет присутствовать уже в квитанциях за июль. Про это сегодня рассказали представители КГГА. Дело в том, что представители органов соцзащиты граждан из-за технического характера причин не смогли провести нужные начисления – отметили в КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, ранее власть столицы объясняла киевлянам рост тарифов на водоснабжение. Все дело в росте стоимости реагентов, которые применяют для очистки питьевой воды, а также стоков  – сообщали ранее в КГГА.


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