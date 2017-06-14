Киевляне получат квитанции без указания субсидий

Так, в июньских квитанциях не будет отражен объем имеющихся субсидий, однако эта информация будет присутствовать уже в квитанциях за июль. Про это сегодня рассказали представители КГГА. Дело в том, что представители органов соцзащиты граждан из-за технического характера причин не смогли провести нужные начисления – отметили в КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, ранее власть столицы объясняла киевлянам рост тарифов на водоснабжение. Все дело в росте стоимости реагентов, которые применяют для очистки питьевой воды, а также стоков – сообщали ранее в КГГА.