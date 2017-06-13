В Дарницком районе обнаружен труп

Так, труп был извлечен недавно спасателями из озера района столицы – Дарница. Эти сведения распространили представители столичной ГСЧС 13-го июня. Известно, что спасатели получили данные о том, что поздно вечером 12-го июня в районе Дарницы, в водоеме, который находится около улицы Садовая, видели труп – примерно в десяти метрах от берега. Спасатели, которые приехали на место, отправились на лодке к телу и вытащили его из воды.

Как сообщал УРА-Информ, в мае 2017-го в столичном озере под названием Вигуровское также был обнаружен труп – на расстоянии примерно пять метров от берега.