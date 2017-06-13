Полиция задержала трех бывших сотрудников ПриватБанка

Прокуратура города Киева вместе со столичными полицейскими задержала участников преступной группы, которые организовали схему незаконного завладения банковскими средствами ПриватБанка.
Во время проведения досудебного расследования было установило, что задержанные, которые являются бывшими сотрудниками банка, приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности. Затем в установленном порядке им выдавались POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек.
Как сказано в сообщении столичной прокуратуры, злоумышленники проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку "Ключ к счету" в банкоматах. Сделки проводились с якобы возвратом товаров, однако денег на счетах уже не было и банк вынужден был возвращать средства на соответствующую банковскую карточку за свой счет. Всего таким образом было причинено убытков на сумму в 200 тысяч гривен.
Полиция уже провела 14 обысков в домах и транспортных средствах злоумышленников и изъяла семь POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, два компьютера, пять ноутбуков, три планшета и около 240 тысяч гривен наличных.
В настоящее время задержанным готовится сообщение о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины Мошенничество в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ПриватБанк был приватизирован в конце 2016 года. Он является крупнейшим банком в стране. Его активы на конец первого квартала 2017 года составляли 237,25 миллиардов гривен.