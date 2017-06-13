Полиция задержала трех бывших сотрудников ПриватБанка

Во время проведения досудебного расследования было установило, что задержанные, которые являются бывшими сотрудниками банка, приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности. Затем в установленном порядке им выдавались POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек.

Как сказано в сообщении столичной прокуратуры, злоумышленники проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку "Ключ к счету" в банкоматах. Сделки проводились с якобы возвратом товаров, однако денег на счетах уже не было и банк вынужден был возвращать средства на соответствующую банковскую карточку за свой счет. Всего таким образом было причинено убытков на сумму в 200 тысяч гривен.

Полиция уже провела 14 обысков в домах и транспортных средствах злоумышленников и изъяла семь POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, два компьютера, пять ноутбуков, три планшета и около 240 тысяч гривен наличных.

В настоящее время задержанным готовится сообщение о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины Мошенничество в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ПриватБанк был приватизирован в конце 2016 года. Он является крупнейшим банком в стране. Его активы на конец первого квартала 2017 года составляли 237,25 миллиардов гривен.