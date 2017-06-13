Полиция возбудила дело по факту взрыва в киевской маршрутке - ФОТО, ВИДЕО

Правоохранители установили, что в машине взорвался расширительный бак. В результате инцидента семь человек получили травмы.

Двоих из них скорая помощь доставили в больницу. Всего на момент взрыва в маршрутке находилось десять человек.

Как сообщает пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве, в взрыв в маршрутке произошел во вторник, 13 июня, на проспекте Победы. По факту взрыва открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

За совершение подобного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа или пять лет тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с ответственностью за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Киеве в салоне маршрутного такси произошел взрыв. Машина на тот момент находилась на остановке. Речь идет о маршрутке номер 455.