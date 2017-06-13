Движение трамваев маршрута №14 на время закроют

Такое сообщение сегодня – 13-го июня – поступало от сотрудников Киевпастранса. Согласно их данным – 14-го июня, а также 15-го числа движение 14-го трамвайного маршрута закроют. Движение будет закрыто с полуночи и до пяти утра – на промежутке улиц Межигорская на Подоле, а также улицы Спасская – также уточняют в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в городе в мае также планировали закрыть работу некоторых трамвайных маршрутов, в частности, 28-го номера, а также 33-го – из-за некоторых работ на Хоткевича.