16:39 13.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Движение трамваев маршрута №14 на время закроют

По причине продолжающегося выполнения некоторых работ в сфере возобновления контактной сети закроют на пару дней движение трамваев 14-го маршрута.

Движение трамваев маршрута №14 на время закроют

Такое сообщение сегодня – 13-го июня – поступало от сотрудников Киевпастранса. Согласно их данным – 14-го июня, а также 15-го числа движение 14-го трамвайного маршрута закроют. Движение будет закрыто с полуночи и до пяти утра – на промежутке улиц Межигорская на Подоле, а также улицы Спасская – также уточняют в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в городе в мае также планировали закрыть работу некоторых трамвайных маршрутов, в частности, 28-го номера, а также 33-го – из-за некоторых работ на Хоткевича.


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