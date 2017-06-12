В Святошинском районе столицы неизвестный расстрелял женщину - ВИДЕО

От полученных травм пострадавшая умерла в карете скорой помощи. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, на месте происшествия полиция установила, что потерпевшая является уроженкой Днепропетровской области.

Ее с ранениями обнаружил на обочине дороги случайный прохожий. На теле умершей медики обнаружили три ранения.

Окончательную причину смерти установит экспертиза. Вместе с тем правоохранители изъяли на месте происшествия три стреляные гильзы, предварительно - от травматического оружия, и направила их на исследование.

По факту смерти открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство. Сейчас полиция устанавливает личности злоумышленника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 6 июня, в Киеве неизвестный напал с ножом на мужчину. Он нанес ему серьезные травмы. Скорая помощь увела раненного в больницу.