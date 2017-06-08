В столичном метро человек упал на рельсы

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"На "Академгородке" человек под поездом", - говорится в сообщении метрополитена в микроблоге в Twitter.

В связи с инцидентом на некоторое время движение на этом участке метро приостанавливалось.

Тем не менее выжил ли пострадавший пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители столицы нашей страны решили добавить на карте городского метрополитена станцию под названием "Шашлычная".