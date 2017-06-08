09:06 08.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро человек упал на рельсы

Утром восьмого июня пассажир упал под поезд на станции "Академгородок" Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена.

В столичном метро человек упал на рельсы

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

 "На "Академгородке" человек под поездом", - говорится в сообщении метрополитена в микроблоге в Twitter.

В связи с инцидентом на некоторое время движение на этом участке метро приостанавливалось.

Тем не менее выжил ли пострадавший  пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители столицы нашей страны решили добавить на карте городского метрополитена станцию под названием "Шашлычная".


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