В столичном метро человек упал на рельсы

Утром восьмого июня пассажир упал под поезд на станции "Академгородок" Святошинско-Броварской линии Киевского метрополитена.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"На "Академгородке" человек под поездом", - говорится в сообщении метрополитена в микроблоге в Twitter.
В связи с инцидентом на некоторое время движение на этом участке метро приостанавливалось.
Тем не менее выжил ли пострадавший пока неизвестно.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители столицы нашей страны решили добавить на карте городского метрополитена станцию под названием "Шашлычная".