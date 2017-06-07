В центре Киева до 13 июня ограничат движение транспорта

В связи с чем городские власти запретят движение всех видов транспорта, путь курсирования которых проходит через места проведения мероприятий. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, такие меры приняты в связи с проведением монтажа и демонтажа сценических конструкций на Европейской площади.

Таким образом, движение транспорта будет перекрыто на первой полосе Европейской площади со стороны "Украинского дома" с пяти часов утра 7 июня по 23 часов 13 июня. Так, движение будет перекрыто в таких местах:

с 22 часов 9 июня до шести часов 11 июня на Европейской площади от Владимирского спуска к Почтовой площади, от улицы Грушевского к Петровской Аллее; от улицы Трехсвятительской до пересечения с улицей Костельной; улицу Михайловскую на пересечении с улицей Костельной; от улицы Крещатик до улицы Хмельницкого;

с восьми часов утра 10 июня до полуночи 11 июня ул. Крещатик до ул. Богдана Хмельницкого, ул. Большой Житомирской, ул. Владимирской и Софийской площадью до Владимирского проезда.

Кроме того, сообщается, что с пяти часов утра 7 июня по 23 часов 13 июня будут перекрыты подземные пешеходные переходы от Филармонии к выходу из "Украинского дома". Также, на время проведения мероприятий внесут изменения в работу наземного пассажирского транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице на улице Березняковская вскоре должны ограничить перемещение транспорта.