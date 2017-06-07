11:39 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдут сезонные ярмарки

Начиная с сегодняшнего дня – седьмого июня – в столице начнут проводиться сезонные продовольственные ярмарки.

В столице пройдут сезонные ярмарки

Так, продовольственные ярмарки должны быть проведены с седьмого по 11-е июня в каждом районе города Киева. В рамках ярмарок людям будут предлагать приобрести сельскохозяйственную продукцию, а также продукты ее переработки. Про это сообщили сегодня представители КГГА. На ярмарках посетителям будут предлагать многие группы товаров с/х производства.

Как сообщал УРА-Информ, в городе в конце мая также были проведены с/х ярмарки – во всех столичных районах. Людям предлагали приобрести свежие и высококачественные продукты питания.


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