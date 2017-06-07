В столице пройдет музыкальный фестиваль

Так, планируется проведение фестиваля оперетты, а также в рамках мероприятия пройдет мюзикл под названием "О-Фест". Длится данное мероприятие будет два дня – десятого, а также 11-го чиюня 2017-го. Мероприятие пройдет в столице, а также в городе Буча – сообщили сегодня организаторы.

Событий на фестиваля планируется проводить в обычном для всех формате – на сцене украинской Оперетты, а также на открытом пространстве – в парке н.п. Буча, что на Институтской. Кроме того, его локацией будет Певческое поле. На фестиваль съедутся известные музыканты и артисты.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в столице состоялся фестиваль – "Французская весна".