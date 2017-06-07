16:40 07.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На столичных пляжах будут дежурить 120 патрульных

На пляжах города Киева вскоре начнут работать 120-ть патрульных.

На столичных пляжах будут дежурить 120 патрульных

Так, начиная с седьмого июня на городских пляжах начали свою работу 120 работников пляжного патруля. Такое сообщение поступило от КГГА. Согласно данным – сейчас в городе есть проблема – на воде происходит немало несчастных случаев. А граждане часто даже не знают про правила безопасности в воде.

Потому к работе привлечено 120-ть работников пляжного патруля, которые обучены спасению людей из воды.

Как сообщал УРА-Информ, в городе уже были открыты для отдыха 11-ть пляжей, получившие паспорта. Про готовность пляжей принять отдыхающих передали представители предприятия Плесо шестого июня.


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