На столичных пляжах будут дежурить 120 патрульных

Так, начиная с седьмого июня на городских пляжах начали свою работу 120 работников пляжного патруля. Такое сообщение поступило от КГГА. Согласно данным – сейчас в городе есть проблема – на воде происходит немало несчастных случаев. А граждане часто даже не знают про правила безопасности в воде.

Потому к работе привлечено 120-ть работников пляжного патруля, которые обучены спасению людей из воды.

Как сообщал УРА-Информ, в городе уже были открыты для отдыха 11-ть пляжей, получившие паспорта. Про готовность пляжей принять отдыхающих передали представители предприятия Плесо шестого июня.