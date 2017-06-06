На Европейской площади закроют движение транспорта

Таким образом, передвижение авто ограничат начиная с девятого и по 13-е июня – на центральной улице Крещатик, а также на Европейской площади. В этой местности будут проведены разные общественные мероприятия – передали сегодня в КГГА.

Так, девятого июня движение будет запрещено с 22-ух вечера и до 13-го июня – 23-ех часов вечера – на столичной Европейской площади. А на Крещатике же – с восьми утра десятого июня и почти до полуночи в тот же день.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на какое-то время будет закрыто передвижение трамвая маршрута номер 14.