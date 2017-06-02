22:00 02.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице прошли слушания по поводу подорожания проезда в транспорте

Столичные жители при помощи проездных все так же продолжат ездить в транспорте дешевле.

В столице прошли слушания по поводу подорожания проезда в транспорте

Кроме того, все имеющиеся у людей льготы будут сохранены. Такое заявление сделал глава предприятия "Киевский метрополитен" В. Брагинский, принимая участие в общественных обсуждениях вопроса роста тарифов на проезд.

Известно, что в городе второго июня решили устроить слушания по поводу вероятного повышения цены на проезд в транспорте города. На слушания пришли представители общественного совета при администрации, а также работники "Киевпастранса" и городского метро.

Как сообщал УРА-Информ, ранее мэр столицы В. Кличко комментировал рост тарифов на проезд в транспорте.


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