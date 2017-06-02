Четвертого июня в столице будет курсировать праздничный поезд

Отправиться на этом поезде в поездку можно будет четвертого июня днем - в 13:49 со станции столицы Киев-Пассажирский. Сегодня эту информацию распространили в пресс-службе предприятия "Укрзализныця". Граждане смогут в течение пары часов любоваться Днепром, увидеть пассажирские и грузовые станции, тепловозы, вагоны-салоны и многое другое.

Как сообщал УРА-Информ, вскоре из Украины начнет курсировать поезд до н.п. Краков. Открытие этого маршрута запланировано на первое августа. Сейчас железнодорожники активно ведут подготовку к открытию этого маршрута.