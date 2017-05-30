10:18 30.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100166854:Polishuk

В Киеве неизвестный застрелил бывшего директора "Укрспирта"

Во вторник утром, 30 мая, в Киеве неизвестный застрелил мужчину.

В Киеве неизвестный застрелил бывшего директора

Убийство произошло в Дарницком районе. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Audi" красного цвета.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, убийство произошло после восьми часов вблизи ТЦ "Алладин" по улице Гришка. Жертвой нападения стал бывший исполняющий обязанности директора предприятия"Укрспирт" Виктора Панкова.

Тут неизвестный из автомобиля сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Полиция уже объявила план "Перехват" и разыскивает стрелка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду поздно вечером, 24 мая, в Киеве неизвестные расстреляли человека на мотоцикле. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив