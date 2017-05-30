В Киеве неизвестный застрелил бывшего директора "Укрспирта"

Убийство произошло в Дарницком районе. Стрелок скрылся с места происшествия на автомобиле "Audi" красного цвета.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, убийство произошло после восьми часов вблизи ТЦ "Алладин" по улице Гришка. Жертвой нападения стал бывший исполняющий обязанности директора предприятия"Укрспирт" Виктора Панкова.

Тут неизвестный из автомобиля сделал несколько выстрелов в мужчину и поехал в направлении проспекта Петра Григоренко. Потерпевший получил смертельное огнестрельное ранение в спину.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Полиция уже объявила план "Перехват" и разыскивает стрелка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду поздно вечером, 24 мая, в Киеве неизвестные расстреляли человека на мотоцикле. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.