14:31 28.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко поучаствовал в "Пробеге под каштанами"

Сегодня – 28 мая – в Киеве был проведен 25-ый “Пробег под каштанами”.

Кличко поучаствовал в

Участие в данном мероприятии сегодня принимал столичный Виталий Кличко – рассказали в пресс-службе администрации (КГГА). Согласно этим данным – мэр уже сегодня дал старт 25-ому по счету Пробегу под каштанами. Мэр также и участвовал в данном позитивном мероприятии.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 27-го мая при праздновании Дня города больше 400-от граждан участвовали в марше в вышиванках. Традиционный марш стартовал возле Золотых ворот, и уже оттуда больше 400-от участников направилось в сторону Европейской площади. Шествие завершилось на столичном Трухановом острове.


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