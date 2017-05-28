Кличко поучаствовал в "Пробеге под каштанами"

Участие в данном мероприятии сегодня принимал столичный Виталий Кличко – рассказали в пресс-службе администрации (КГГА). Согласно этим данным – мэр уже сегодня дал старт 25-ому по счету Пробегу под каштанами. Мэр также и участвовал в данном позитивном мероприятии.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 27-го мая при праздновании Дня города больше 400-от граждан участвовали в марше в вышиванках. Традиционный марш стартовал возле Золотых ворот, и уже оттуда больше 400-от участников направилось в сторону Европейской площади. Шествие завершилось на столичном Трухановом острове.