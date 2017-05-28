Кличко открыл реконструированный парк "Наталья"

Данный парк расположен на Оболони. В рамках открытия второй части парка столичный мэр отметил, что этот чудесный парк является примером обустройства зеленых зон города. Такое сообщение поступило от КГГА.

Урочище "Наталка", которое находится между набережной в районе Оболонь и мостом, являлось заброшенным долгий период времени. Также его хотели застроить, но в итоге общество сумело вернуть землю столице. Теперь урочище превратилось в зону культурного отдыха – с отличным дизайном, с детскими площадками – подчеркнул мэр.

Как сообщал УРА-Информ, в городе парк "Наталья" планировали открыть 27 мая.