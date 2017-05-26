Кличко планирует создать 660 мест в детсадах Дарницкого района столицы

В Дарницком районе Киева почти 2000 детей находятся в очереди на зачисление в детсады. По этому поводу мэр города Виталий Кличко заявил, что планируется создать 660 мест в детсадах.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
По словам Кличко, он очень рад открывается новый детсад - красивый, современный, комфортный.
"Всего в этом году в Дарницком районе планируется создать 660 мест в детсадах, что является самым высоким показателем в городе", - отметил мэр Киева.
Также сообщается, что в новом саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, игротека, компьютерный класс и все, что нужно детям для гармоничного развития и воспитания.
Кроме того, в детском саду будут воспитываться 120 детей.
Напоследок стоит отметить, что в 2017 году планируется открыть 10 детских садов: четыре из них - новостройки, и шесть - реконструированы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине наблюдается очередной эпидемический подъем заболеваемости корью.