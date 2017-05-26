13:50 26.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко планирует создать 660 мест в детсадах Дарницкого района столицы

В Дарницком районе Киева почти 2000 детей находятся в очереди на зачисление в детсады. По этому поводу мэр города Виталий Кличко заявил, что планируется создать 660 мест в детсадах. 

Кличко планирует создать 660 мест в детсадах Дарницкого района столицы

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам Кличко, он очень рад открывается новый детсад - красивый, современный, комфортный.

"Всего в этом году в Дарницком районе планируется создать 660 мест в детсадах, что является самым высоким показателем в городе", - отметил мэр Киева.

Также сообщается, что в новом саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, игротека, компьютерный класс и все, что нужно детям для гармоничного развития и воспитания.

Кроме того, в детском саду будут воспитываться 120 детей.

Напоследок стоит отметить, что в 2017 году планируется открыть 10 детских садов: четыре из них - новостройки, и шесть - реконструированы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине наблюдается очередной эпидемический подъем заболеваемости корью.


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