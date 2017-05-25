В Гидропарке планируют построить парк похож на Диснейленд

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, на работы по реконструкции Гидропарка в этом году выделили 11 миллионов гривен.

Согласно словам Кличко, сегодняшний гидропарк превратился в место, где распивают спиртные напитки, где громко звучит музыка, и куда родители боятся отпускать детей одних.

Также столичные власти заявили, что территория Гидропарка уже более 20 лет не обновлялась. Поэтому, в ближайшие время необходимо вернуть одно из любимых мест отдыха киевлян.

В настояшее время власти города ведут переговоры с международными компаниями об инвестициях в строительство на территории Гидропарка парка развлечений, похожего на Диснейленд.

"Привести в порядок более 140 га территории Гидропарка сразу мы не сможем. Поэтому в течение следующих нескольких лет мы будем работать над реновацией Гидропарке. И уже к концу этой осени мы собираемся презентовать проект его полного обновления", - сказал Кличко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Киева Виталий Кличко принял участие в Велодне и дал старт велопараду, который устроила велообщественность в столице Украины.