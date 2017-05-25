Движение столичного троллейбуса №43 временно изменится

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпастрансу".

На проспекте Глушкова в районе станции метрополитена "Теремки" с 22 ч. 26 мая до 28 мая 2017 движение троллейбусов маршрута № 43 на участке от Одесской площади до Кибернетического центра закрывается.

Таким образом, данный троллейбус будет организованый с изменениями, а именно: "Дарницкая площадь - ул. Соборности - Бульвар Дружбы Народов - Голосеевский просп. - просп. Глушкова - Одесская площадь".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", движение по улице Михаила Грушевского в направлении центра и станции метро "Арсенальная" частично заблокировано.