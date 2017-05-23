16:15 23.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Оболони появится парк "Наталья"

Специально в честь проведения в столице Дня Киева запланировано открытие нового парка.

На Оболони появится парк

Так, парк под названием "Наталья" будет открыт в районе столицы Оболонь – открытие его запланировано на 27-е мая. Эти сведения распространили сегодня в КГГА.

Согласно данным – в парке площадью в целом около семи гектаров сейчас продолжают реконструкцию – уже обустраивают площадки для детей. Дорожки для велосипедов – примерно 4 тысячи метров квадратных площадью. Также в этом парке продолжается высадка кустов и деревьев, обустраивают газоны. Здесь также будет футбольная площадка. На данном этапе завершается создание входной группы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице парк отдыха также планировали обустроить в районе Дарницы.


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