На Оболони появится парк "Наталья"

Так, парк под названием "Наталья" будет открыт в районе столицы Оболонь – открытие его запланировано на 27-е мая. Эти сведения распространили сегодня в КГГА.

Согласно данным – в парке площадью в целом около семи гектаров сейчас продолжают реконструкцию – уже обустраивают площадки для детей. Дорожки для велосипедов – примерно 4 тысячи метров квадратных площадью. Также в этом парке продолжается высадка кустов и деревьев, обустраивают газоны. Здесь также будет футбольная площадка. На данном этапе завершается создание входной группы.

Как сообщал УРА-Информ, в столице парк отдыха также планировали обустроить в районе Дарницы.