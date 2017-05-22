16:05 22.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Оболони прогремел взрыв

22 мая в ночное время суток в столице прогремел взрыв.

На Оболони прогремел взрыв

Взрыв зафиксировали вскоре в районе города Оболонь. Согласно данным правоохранителей – возле жилого здания на ул. Гайдай был взрыв и по итогам оказался поврежденным металлический забор, а также оказалась обгоревшей стена. На место приехали оперативники и взрывотехники. На месте были вскоре выявлены следы взорвавшегося неизвестного вещества.

При этом местные жители в полицию про случившееся не сообщали. Пострадавших по итогам этого случая также не было. Сейчас принимают решение по поводу открытия уголовного производства по факту.

Как сообщал УРА-Информ, в Судане раздался взрыв на одном из складов с боеприпасами.


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