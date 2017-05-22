Киевляне уже задолжали за электричество больше миллиарда гривен

Так, за то электричество, которым ранее уже воспользовались киевляне, они должны заплатить более миллиарда гривен. Про это 22-го мая поведали в Киевэнерго. Таким уже является долг к началу мая нынешнего года. Только за апрель месяц долг вырос на 83 миллиона гривен – также передали в акционерном обществе.

При этом максимальные долги замечены за предприятиями жизнеобеспечения, которые нарастили свой долг за апрель на 59 миллионов гривен. Самый крупный должник при этом – Киевводоканал.

Как сообщал УРА-Информ, в концу 2016-го столичные жители были должны за электричество 209 миллионов гривен.