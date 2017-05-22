17:35 22.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100166316:mysnichenko

Киевляне уже задолжали за электричество больше миллиарда гривен

Задолженность жителей столицы нашей страны за электричество уже достигла миллиарда гривен.

Киевляне уже задолжали за электричество больше миллиарда гривен

Так, за то электричество, которым ранее уже воспользовались киевляне, они должны заплатить более миллиарда гривен. Про это 22-го мая поведали в Киевэнерго. Таким уже является долг к началу мая нынешнего года. Только за апрель месяц долг вырос на 83 миллиона гривен – также передали в акционерном обществе.

При этом максимальные долги замечены за предприятиями жизнеобеспечения, которые нарастили свой долг за апрель на 59 миллионов гривен. Самый крупный должник при этом – Киевводоканал.

Как сообщал УРА-Информ, в концу 2016-го столичные жители были должны за электричество 209 миллионов гривен.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив