14:46 20.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы из-за велопарада ограничили движение

В столице 20-го мая планируют устроить парад велосипедистов.

В центре столицы из-за велопарада ограничили движение

По причине проведения сегодня такой велоакции планируют несколько ограничить передвижение автотранспорта. Эти сведения распространила сегодня КГГА. Так, в процессе проведения спортивного мероприятия хотят ограничить перемещение транспорта  на Владимирской в центре города, на площади Софийская, а также на Франко и некоторым другим центральным улицам, по которым проедут велосипедисты.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Киевсовете анонсировали проведение велодня. На такое интересное мероприятие выразили желание прибыть примерно семь тысяч граждан. Они также в рамках велодня хотели бы устроить флешмоб.


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