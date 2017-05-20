В центре столицы из-за велопарада ограничили движение

По причине проведения сегодня такой велоакции планируют несколько ограничить передвижение автотранспорта. Эти сведения распространила сегодня КГГА. Так, в процессе проведения спортивного мероприятия хотят ограничить перемещение транспорта на Владимирской в центре города, на площади Софийская, а также на Франко и некоторым другим центральным улицам, по которым проедут велосипедисты.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Киевсовете анонсировали проведение велодня. На такое интересное мероприятие выразили желание прибыть примерно семь тысяч граждан. Они также в рамках велодня хотели бы устроить флешмоб.