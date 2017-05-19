В Киеве 70% теплосетей исчерпали свой ресурс эксплуатации

В Киеве на проспекте Героев Стадинграда провалился асфальт и прорвало теплосеть. В часности, причиной аварийного повреждения является то, что срок ее эксплуатации уже давно исчерпался.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго" в Facebook.
Как отмечается, 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации.
В свою очередь повреждение тепломагистрали диаметром 1000 мм, которая была проложена в 1977 году, произошло из-за сверхнормативную эксплуатацию.
На данный момент повреждения теплосети на проспекте Героев Сталинграда оперативно ликвидируют.
При этом восстановление горячей воды "Киевэнерго" осуществит до конца текущих суток.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть временно отключат горячую воду в некоторых домах Соломенского и Шевченковского районов.