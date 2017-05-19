16:36 19.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве 70% теплосетей исчерпали свой ресурс эксплуатации

В Киеве на проспекте Героев Стадинграда провалился асфальт и прорвало теплосеть. В часности, причиной аварийного повреждения является то, что срок ее эксплуатации уже давно исчерпался. 

В Киеве 70% теплосетей исчерпали свой ресурс эксплуатации

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго" в Facebook.

Как отмечается, 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации.

В свою очередь повреждение тепломагистрали диаметром 1000 мм, которая была проложена в 1977 году, произошло из-за сверхнормативную эксплуатацию.

На данный момент повреждения теплосети на проспекте Героев Сталинграда оперативно ликвидируют.

При этом восстановление горячей воды "Киевэнерго" осуществит до конца текущих суток.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть временно отключат горячую воду в некоторых домах Соломенского и Шевченковского районов.


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