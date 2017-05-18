14:23 18.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Жители Сырца просят демонтировать незаконную заправку

Один из депутатов согласно поступившей просьбе жителей Сырца уже в который раз обратился к мэру столицы Виталию Кличко касательно незаконной автозаправки.

Жители Сырца просят демонтировать незаконную заправку

Так, депутат обращался с просьбой относительно скорого прекращения функционирования нелегальной автозаправки газом, что на улице Щусева, 35А. Про это сказано в обращении депутата. Согласно ему – газовая автозаправка располагается в месте, которое является недопустимым, потому что очень близко от жилых домов, храма и линии электропередач. Депутата подчеркивает, что он в 2016-ом уже по этому поводу обращался, но тогда сказали, что заправка была убрана.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре была прекращена работа 28-ми нелегальных АЗС.


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