Жители Сырца просят демонтировать незаконную заправку

Так, депутат обращался с просьбой относительно скорого прекращения функционирования нелегальной автозаправки газом, что на улице Щусева, 35А. Про это сказано в обращении депутата. Согласно ему – газовая автозаправка располагается в месте, которое является недопустимым, потому что очень близко от жилых домов, храма и линии электропередач. Депутата подчеркивает, что он в 2016-ом уже по этому поводу обращался, но тогда сказали, что заправка была убрана.

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре была прекращена работа 28-ми нелегальных АЗС.