В столице пройдет велодень

Такая информация сегодня – 11 мая - появилась в социальной сети Facebook, а именно – на страничке данного Велодня в городе.

Согласно данным – вскоре должна быть проведена акция велосипедистов, что будет устроена в виде парада, который пройдет по главным улицам города. Активисты хотели бы, чтобы столица стала безопасным, а также удобным местом для всех велосипедистов.

И проведут такое велособытие, что способно объединить граждан согласно признаку их привязанности к своему велосипеду. При этом все неважно – вид велосипеда, пол и возраст людей – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в н.п. Днепр начали дежурить полицейские велопатрули.