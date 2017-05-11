15:37 11.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдет фестиваль света

12-го мая на Почтовой планируют устроить открытие фестиваля света.

В столице пройдет фестиваль света

Кроме того, это также будет и фестиваль искусства в медиасфере, который называется Kyiv Lights Festival – рассказали сегодня в КГГА. Согласно информации – данное мероприятие – это доля программы посвященных Евровидению развлечений.

Фестиваль продлится три следующих дня, и за это время гости и столичные жители увидят разные световые шоу, а также инсталляции представителей визуального сфер творчества. На открытии 12 мая люди увидят шоу, показанное дронами, а также 3D-шоу – прямо на здании, принадлежащем Речному вокзалу.

Как сообщал УРА-Информ, в городе на 20-е мая планируется проведение велодня.


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