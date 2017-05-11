16:11 11.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мужчина напал на валютный обменник

В столице за нападение на валютный обменник задержали мужчину.

В столице мужчина напал на валютный обменник

Эти сведения распространили в пресс-службе столичной полиции сегодня – 11 мая. Согласно информации – мужчина с металлическим баллончиком вошел в помещение обменника и угрожал кассиру. Потом злоумышленник забрал деньги и ушел, но вскоре его задержали.

23-летняя девушка рассказала про ограбление валютного обменника, что на ул. Щербакивского. Правоохранители при помощи активных и участливых граждан задержали жителя Хмельницкой области 37-ми лет. Мужчина, как выяснилось, уже был неоднократно судим.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве ранее девушка совершила ограбление кредитного союза.


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