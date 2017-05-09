12:51 09.05.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице за порядком будут следить семь тысяч правоохранителей

В столице в рамках массовых мероприятий хотят привлечь к охране примерно семь тысяч правоохранителей. 

В столице за порядком будут следить семь тысяч правоохранителей

Про это речь идет в сообщении коммуникационного отдела в соцсети Facebook. Согласно данным – про безопасность столичных жителей будет сегодня беспокоиться примерно семь тысяч сотрудников полиции.

При этом также в полиции отметили, что в городе девятого мая планируется целый ряд мероприятий, и в них участие будут принимать примерно десять тысяч граждан. Потому правоохранители уже обратились к участникам – попросив их соблюдать все правила поведения, а также не применять запрещенной символики.

Как сообщал УРА-Информ, украинцы сегодня отмечают праздник – День Победы.


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