В столице за порядком будут следить семь тысяч правоохранителей

Про это речь идет в сообщении коммуникационного отдела в соцсети Facebook. Согласно данным – про безопасность столичных жителей будет сегодня беспокоиться примерно семь тысяч сотрудников полиции.

При этом также в полиции отметили, что в городе девятого мая планируется целый ряд мероприятий, и в них участие будут принимать примерно десять тысяч граждан. Потому правоохранители уже обратились к участникам – попросив их соблюдать все правила поведения, а также не применять запрещенной символики.

Как сообщал УРА-Информ, украинцы сегодня отмечают праздник – День Победы.