15:26 30.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Зрителям "Евровидения" продали 2 тысячи билетов на несуществующие места

Организаторы международного песенного конкурса "Евровидения-2017" продали гостям 2000 билетов на места, с которых либо ничего не видно, либо их вообще не существует. 

Зрителям

Об этом сообщил руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Согласно его словам, билеты начали продавать до того, как была отстроена площадка на проведение этого мероприятия.

"Во время строительства схема рассадки зрителей в зале изменилась, а некоторые места не удалось расположить так, как планировалось изначально", - отметил Феликсов.

Теперь из-за адаптации зала МВЦ к "Евровидению-2017" покупателям предлагают либо заменить билеты, либо вернуть деньги. В среднем речь идет о 2% от общего количества мест.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ""Евровидение-2017" - это 62-й по счету песенный конкурс, на проведение которого Украина получила право благодаря победе певицы Джамалы в 2016-том в Стокгольме. 


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