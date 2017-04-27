Столичные власти хотят объявить 2017 Годом УПА

Соответствующий документ разработан и уже подан на рассмотрение городской рады. Автором проекта решения является председатель фракции "Всеукраинское объединение "Свобода" Юрий Сиротюк.

Как сообщает пресс-службы Киеврады, в документе, в частности, напоминается, что в 2017 году исполняется 100-лет с начала Украинской национальной революции 1917-1921 годов. Также в этом году отмечают 75-ю годовщину создания УПА.

Проект решения предусматривает поиск на территории столицы мест памяти, связанных с событиями Украинской революции и деятельностью Организации украинских националистов, и принятие мер по их увековечение.

В рамках Года УПА предлагается проводить соответствующие тематические информационные, учебно-воспитательные, культурно-художественные и другие мероприятия в учебных заведениях, провести ряд научно-практических конференций, организовать выставки архивных документов, вещественных памятников и фотоматериалов.

Комиссия также предлагается отнести территории урочища "Аскольдова могила" в Киеве в заповедную территорию, а также сохранение исторического наследия в местах, связанных с событиями становления украинского государства и украинского освободительного движения.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в Польше в среду, 26 апреля, на кладбище села Грушовичи группа общественных деятелей разрушила памятник воинам Украинской повстанческой армии. При этом в разрушении принимал участие мэр гмины Стубно под патронажем политической партии "Национальное движение".

Как сказано в заявлении Объединения украинцев в Польше, организаторы акции не скрывают, что они хотели помешать проведению мероприятий по случаю 70-й годовщины операции "Висла", которые должны пройти с 28 апреля по 1 мая.