18:42 25.04.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Директора одного из столичных ВУЗов поймали на взятке

Пресс-служба Нацполиции сообщает, что в Киеве на взятке задержан директор одного из столичных ВУЗов.

Директора одного из столичных ВУЗов поймали на взятке

В сообщении говорится, что профессор учебного заведения за вознаграждение в пять тысяч долларов обещал лицу должность научного корреспондента лаборатории, содействие в получении научной степени "магистр" и дальнейшее написание диссертации.

При получении неправомерной выгоды директора одного из столичных институтов задержали в служебном кабинете. Правоохранители изъяли пять тысяч долл США.

Профессору-взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Херсоне задержан полицейский, который продавал наркотики.


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