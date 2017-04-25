Директора одного из столичных ВУЗов поймали на взятке

В сообщении говорится, что профессор учебного заведения за вознаграждение в пять тысяч долларов обещал лицу должность научного корреспондента лаборатории, содействие в получении научной степени "магистр" и дальнейшее написание диссертации.

При получении неправомерной выгоды директора одного из столичных институтов задержали в служебном кабинете. Правоохранители изъяли пять тысяч долл США.

Профессору-взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет, с конфискацией имущества.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Херсоне задержан полицейский, который продавал наркотики.