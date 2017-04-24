В Киеве сегодня ограничат движение на Южном мосту

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, ограничение движения связано с проведением ремонта.

"В связи с ремонтом движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе будет ограничено в двух полосах", - говорится в сообщении.

Таким образом, "Киевавтодор" призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве частично ограничили движение автотранспорта по центральным улицам.

