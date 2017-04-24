14:41 24.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новейший трамвай сошел с рельсов в Киеве

В соцсетях появилась информация о больших столичных пробках в районе Троещины. Скопление машин образовалось из-за того, что с рельсов сошел трамвай нового образца.

Новейший трамвай сошел с рельсов в Киеве

Сообщается, что сегодня по улице Закревского трамвай сошел с рельсов. Информации о пострадавших не было. Однако говорилось о том, что ДТП с участием трамвая спровоцировало пробки на дорогах Киева.

Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадало два человека.


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