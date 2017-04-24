Новейший трамвай сошел с рельсов в Киеве

В соцсетях появилась информация о больших столичных пробках в районе Троещины. Скопление машин образовалось из-за того, что с рельсов сошел трамвай нового образца.
Сообщается, что сегодня по улице Закревского трамвай сошел с рельсов. Информации о пострадавших не было. Однако говорилось о том, что ДТП с участием трамвая спровоцировало пробки на дорогах Киева.
Причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее УРА-Информ сообщал, что в Харькове маршрутка столкнулась с грузовиком, пострадало два человека.