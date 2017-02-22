19:49 22.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве подорожал хлеб

Повышение цен на хлеб в столице связано с ростом цен на составляющие этого продукта.

В Киеве подорожал хлеб

Так, с 20 февраля в магазинах столицы существенно подорожал хлеб. В СМИ сообщают, что рост цены на хлеб связан именно с ростом цены на составляющие продукта.

К примеру - мука стала дороже на 15-20%, природный газ - на 26,8%, электроэнергия - на 33,3%, транспорт - на 16,4%. Минимальная зарплата при этом сотрудникам увеличилась также - на 132,2%. Отмечено, что в будущем рост цены на хлеб возможен -  при условии, что цена на составляющие данного продукта продолжит расти.

Как сообщал УРА-Информ, в Хмельницком молодежь решила оказать помощь пенсионерам – на полках в магазинах появился бесплатный хлеб, батоны и булочки. 


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