В столице состоится фестиваль японского кино

Об этом передали в пресс-службе КГГА. На данном Фестивале представят следующие картины:

17.02.2017 в 19:00 – картину "Хмурый самурай" в 2002 году; 18.02.2017 в 14:00 – кино "Семь самураев" 1954 года; 18.02.2017 в 18:00 - "Ран" 1985 года; 19.02.2017 в 12:00 - "Ведьмина служба доставки" в 1989 года; а также 19.02.2017 в 14:00 - "Сумрачный самурай" 2002 года.

На 17 февраля перед показом кинофильма также запланировано открытие Фестиваля, в рамках которого состоится поздравление от заместителя посла Японии Мичио Харада.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 г. в столице прошел фестиваль "Новое немецкое кино".