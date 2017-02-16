В столице к годовщине расстрела Майдана пройдет 13 массовых акций

Так, в годовщину расстрела Майдана в столице было заявлено 13 массовых акций. Об этом поведал глава Главного управления Нацполиции столицы Андрей Крищенко – в рамках брифинга в четверг, 16-го февраля.

Он отметил, что на сегодняшний день уже имеется 13 заявлений о проведении акций. При этом количество заявленных участников данных акций - от 100 до 100 тысяч. Будет задействовано шесть тысяч правоохранителей, и три тысячи из них – это представители Нацгвардии - добавил он. По словам Крищенко, 19-го февраля будет перекрыта ул. Крещатик и будут установлены рамки-металлоискатели.

Как сообщал УРА-Информ, в столице Мемориал Небесной Сотни будет являться символом борьбы людей за свободу – заявлял мэр Киева Виталий Кличко.